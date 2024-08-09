В России опровергли информацию о новых условиях получения прав

Государственный Научный Центр Социальной и Судебной Психиатрии им. В.П. Сербского опроверг появившуюся ранее информацию о том, что в новый перечень медицинских противопоказаний для управления транспортом были добавлены расстройства сексуального предпочтения и половой идентификации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как объяснили в центре, упомянутый перечень не менялся уже десять лет, а распространяемая информация о его изменениях является ложной. Кроме того, в центре призвали соблюдать профессиональную этику, а также внимательно проверять публикуемые данные, чтобы избежать распространения подобной дезинформации.

Минздрав хочет запретить водить авто людям с сексуальными расстройствами

«Все содержащиеся в проекте заболевания и состояния есть в действующем перечне уже 10 лет», — сообщили в центре Сербского.

Ранее в сети появились новости о том, что Минздрав планирует запретить выдавать права лицам с сексуальными расстройствами.