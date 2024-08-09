Автомобили «Москвич» получат российские стекла

На «Москвич» будут устанавливать отечественные стёкла. Стёкла для автомобилей «Москвич» будет поставлять Борский стекольный завод, сообщает ТАСС со ссылкой на автопроизводителя. В компании отметили, что уровень локализации автомобилей постоянно растёт.

© Quto.ru

Борский завод — одно из крупнейших предприятий российской стекольной отрасли. Отечественную продукцию завода получат модели «Москвич 3» и «Москвич 3е». Первые машины, оснащённые локализованными стёклами, сойдут с конвейера в конце этого года.

Кроме остекления, автомобили отечественного бренда оснащаются российскими устройствами вызова экстренных служб, технологическими жидкостями. На московском заводе локализованы процессы сварки, окраски и антикоррозийной обработки.

Ожидается, что в этом году локазуют ещё аккумуляторную батарею, шины и колёсные диски. А в следующем году автомобили получат российскую телематику и мягкие элементы сидений.