Парковку электромобилей на подземных паркингах в Корее ограничат

Возгорания электромобилей привели к запрету парковки в закрытых пространствах. Мэрия Сеула собирается запретить оставлять электромобили с уровнем заряда выше 90% на подземных паркингах. Для этого сейчас разрабатываются рекомендации для жилых комплексов с подземными стоянками. Изменения появятся до конца сентября.

Жилищным хозяйствам разрешать пропускать электрокары на подземные стоянки только в том случае, если уровень заряда составляет менее 90%.

Отмечается, что соответствующая мера отвечает беспокойству граждан из-за серии возгораний электромобилей. Предполагается, что именно почти полностью заряженные аккумуляторы могли стать причиной пожаров. Однако официального подтверждения этому пока нет.

С 2018 по 2024 годы в Корее было зафиксировано 187 возгораний электромобилей, 16 из них приходятся на столицу республики. Один из таких случаев произошёл как раз недавно: 1 августа на подземной стоянке загорелся электромобиль Mercedes-Benz, пламя повредило около 140 припаркованных неподалёку автомобилей. Из них 40 машин сгорели полностью, а 23 человека обратились в больницы из-за отравления продуктами горения.