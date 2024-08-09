Мигрантов в России необходимо заставить адаптироваться к местным традициям и законам, отметил председатель профсоюза московских таксистов Александр Макаров. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал исключить случаи нелегальной работы, так как такие таксисты представляют опасность для пассажиров, а также отметил, что в будущем изменения на рынке извоза приведут к тому, что такси в стране станет полностью государственным.

Таксисты-мигранты должны работать с удостоверением и только под своим аккаунтом, обладать знанием русского языка, подчеркнул Макаров. На фоне всех этих мер будет не избежать дефицита водителей, что приведет к повышению цен на услуги, которые уже и без того заметно растут, признал эксперт.

«Дороже стали автомобили, обслуживание и бензин. Так что, я думаю, людей, которые подвергают опасности россиян, станет поменьше», — подчеркнул Макаров.

С распространением этой тенденции на другие регионы растет вероятность того, что такси станет полностью государственным – по опыту советских таксопарков, считает специалист. Все это улучшит качество услуг, заключил он.

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Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ о запрете работы иностранным гражданам в службах такси. Об этом чиновник сообщил в своём Telegram-канале. Помимо такси, мигрантам запретили работать в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах во всём регионе.

Приказ вступит в силу в следующем году — 1 марта 2025 года. Как отмечается в сообщении, отсрочка сделана для того, «чтобы работодатели успели подготовиться к отстранению иностранных работников».

Котюков заявил, что аналогичные решения могут вступить в силу и в других отраслях и видах деятельности. Для этого власти региона совместно с ГУ МВД анализируют ситуацию.

Уже более 15 российских регионов ввели ограничения для иностранных граждан на работу в такси. Соответствующие решения уже приняты в Республике Саха, Камчатском крае, Новосибирской, Тульской, Калужской, Самарской, Магаданской, Липецкой, Томской, Челябинской, Костромской, Курской, Тюменской и других областях.

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В Красноярском крае мигранта обвинили в нападении на пассажира такси — он назначил свою цену на поездку и избил мужчину за отказ платить больше, пишет «Московский комсомолец».

Со слов пассажира, он вызвал такси через приложение, агрегатор показывал конкретную стоимость за поездку, однако таксист по приезде заявил, что его услуги обойдутся в несколько раз дороже. На эти условия мужчина не согласился, после чего мигрант якобы применил силу, уточняет издание.

Мужчина написал заявление в полицию и обратился к местному депутату. По данным издания, назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшему, по результатам которой будет принято решение.

В Ноябрьске на Ямале таксист-мигрант угрожал россиянам расправой из-за 100 рублей, пишет «Главный региональный».

По данным издания, водитель выгнал из машины клиентов, которые хотели воспользоваться его услугами за 100 рублей. При этом стоимость назначило приложение для вызова такси. Однако символическая плата приезжего рабочего не устроила и он начал скандалить.

«В ответ водитель начал агрессивно выходить из машины, ругаться, угрожать мне и пытаться нанести телесные повреждения», — цитирует издание пассажирку такси, которую в итоге отказались везти.

В Подмосковье мигрант-таксист в ходе конфликта с пассажиркой в нецензурной форме высказался в адрес председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина и попал на видео. Снятый участницей конфликта видеоролик опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV». Там утверждают, что местные жители начали поиски мигранта.

На видео россиянка отчитывает сидящего за рулем такси иностранца. Поскольку записана только часть конфликта, неизвестно, что стало его причиной. В ответ на обещание пассажирки пожаловаться Бастрыкину, таксист нецензурно выругался в его адрес, а затем оскорбил и пассажирку.

В канале утверждается, что община города Видное, где произошел инцидент, начала поиски таксиста.

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Представители региональных властей назвали основные проблемы в развитии такси и оценили воздействие экономических и внешних факторов на отрасль в 2024 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ), подготовленный по результатам опроса руководства в 84 из 89 субъектов РФ.

Влияние указанных аспектов там оценили в три балла из пяти, при том что в прошлом году речь шла только о 2,5 балла.

В топ-3 ключевых проблем, на которые указали респонденты, вошли высокая стоимость страхования автомобилей — с 1 сентября 2023 года речь идет об оформлении специализированного полиса, который может стоить существенно дороже обычного, цены на сами новые авто, выросшие, по данным «Автостата», в два раза с 2020 года, а также нехватка водителей, уровень которой ранее оценили в Национальном автомобильном союзе в 80 тысяч работников.

В связи с последним фактором общественники призывали временно допустить мигрантов к работе в такси. Сейчас она разрешена только водителям с правами из стран, где русский язык является государственным, а остальным нужно получать водительское удостоверение российского образца. При этом запрет на трудоустройство иностранцев в отрасли действует в ряде российских регионов, а в Госдуме предлагают обсудить его введение на федеральном уровне.

В России фиксируется нехватка водителей в сфере такси, в отрасли требуется около 72 тысяч работников. Об этом НСН рассказал член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин.

Помимо этого, по его словам, в стране наблюдается и большая нехватка автомобилей для осуществления перевозок.

«Ежегодно таксистам нужно 40–50 тысяч автомобилей, у нас такого сегодня не происходит. Даже если мы посмотрим по экономической составляющей их работы, по рентабельности, по затратам, то, к сожалению, за два года они выросли более, чем на 60%», — сказал Гарин.

Депутат связал сложившуюся ситуацию прежде всего со стоимостью машин и запчастей для них.

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