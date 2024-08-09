Новый электрический кроссовер Acura: первое изображение

Публичную премьеру концепт отпразднует на автомобильной неделе в Монтерее и станет первой моделью, построенной на специально разработанной платформе. Пока же у Acura есть электрический ZDX, использующий «тележку» UItium от General Motors. Электрокар продается в версиях с задним и полным приводом, в том числе «заряженной» Type S.

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Компания Acura анонсировала премьеру нового электрического кроссовера. Она пройдет в рамках Monterey Car Week, где год назад был представлен батарейный ZDX. Безымянный концепт окажется предвестником электрокара следующего поколения, который, в отличие от ZDX, будет базироваться на специально разработанной платформе, а не джиэмовской «тележке» Ultium.

Других подробностей о грядущей новинке нет, поэтому пару слов о ZDX. Кроссовер вырос из концепта Precision EV и оказался мощнее не только своего предшественника (2009—2013), но и «заряженного» MDX Type S (360 л.с., 480 Нм). Двухмоторная установка ZDX Type S может выдавать 506 лошадиных сил и 738 Нм крутящего момента, позволяя разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за 4,3 секунды. Емкость батареи — 102 киловатт-часа, запас хода — до 500 километров хода.

За внешность ZDX отвечала калифорнийская студия Acura Design, которая приложила руку и к оригинальной модели. В кроссовере впервые появилась поддержка сервисов Google; навигация, учитывающая расположение зарядных станций; а также аудиосистема Bang & Olufsen вместо привычной ELS от Panasonic. Сегодня за простенький ZDX A-Spec с задним приводом просят 64 500 долларов (5,7 млн р.). Топовый ZDX Type S c performance-колесами дороже на 10 тысяч.