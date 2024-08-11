В Германии обвалились продажи электромобилей

В июле 2024 года на крупнейшем европейском рынке реализовали 238,3 тысячи новых легковушек (-2%), при этом количество проданных автомобилей без ДВС снизилось на 36,8% до 30,7 тысячи штук. Резкое сокращение продаж электромобилей связывают с политическим решением ФРГ отказаться об субсидирования отрасли. Германия не одинока: в Швеции и Швейцарии «батарейные» легковушки потеряли 15-19 процентов продаж.

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Эксперты считают, что никаких признаков восстановления продаж электромобилей пока нет. Автомобили без ДВС стали более дорогими, поэтому немецкие клиенты выбирают более консервативные силовые установки, например, гибриды. По итогам июля 2024 года электрифицированные автомобили (HEV + PHEV) разошлись тиражом 79,9 тысячи экземпляров (+18,4% относительно прошлого года).

Аналитики полагают, что рынок электромобилей утратил импульс, покупатели засомневались в перспективах такого транспорта, а автопроизводителям и поставщикам компонентов придётся пересмотреть планы. К примеру, доходы Volkswagen в 2025 году могут сократиться на два миллиарда евро: производство электрокаров придётся поставить на паузу, а часть инвестиций в этот сегмент перенаправить на традиционные модели.

Поставщикам тоже непросто: французская Valeo SE пытается продать два завода, так как производственные мощности не загружены. Поставщик OPmobility сообщил Bloomberg, что объёмы продаж электромобилей составляет «примерно половину того, что ожидали производители». В России спрос на электромобили тоже стал падать, но по другим причинам.