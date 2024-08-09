На рынок РФ вышел 286-сильный седан 4х4 с богатым оснащением

В Россию привезли BMW 7-й серии 2024 года по цене от 18,9 млн рублейНа российском рынке появился новый BMW 7 Series 2024 года выпуска, модель завезли по схеме параллельного импорта и предлагают по цене от 18,9 до 20,49 млн рублей. BMW 704d xDrive оснащен дизельным двигателем объемом 3,0 л мощностью 286 л.с., привод – полный.

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В автомобиле предусмотрены антиблокировочная и антипробуксовочная системы, система курсовой устойчивости и контроля слепых зон. Безопасность водителю и пассажирам обеспечат подушки, есть боковые и оконные шторки, система крепления детских автокресел и датчик проникновения в салон.

В салоне установлен бортовой компьютер, есть круиз-контроль, парктроники, камере заднего вида и система автоматической парковки.

Кроме того, автомобиль оснащен системой помощи при подъеме и спуске в гору, системами контроля за полосой движения и обнаружения пешеходов. Предусмотрены также датчики света и дождя, активный усилитель руля, пневмоподвеска, запуск двигателя с кнопки и система «старт-стоп».

В салоне BMW 7 Series есть солнцезащитные шторки, климат-контроль, вентиляция, подогрев всех сидений, а также руля и зеркал. В помощь водителю – навигационная система, USB-порты и электронная приборная панель.