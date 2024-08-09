Минздрав РФ опроверг информацию о новых противопоказаниях для вождения автомобиля

Информация, появившаяся в СМИ и соцсетях о проекте нормативного акта, предполагающего якобы расширение списка лекарств, которые противопоказаны к употреблению перед управлением транспортным средством, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

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По словам замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая, в проекте не содержит какие-либо дополнения или изменений в перечне медпрепаратов, которые не опускаются к употреблению перед управлением транспортным средством, по сравнению с действующим списком. Он указал на то, что общественность обратила внимание на группу таких заболеваний, как расстройство личности и поведения в зрелом возрасте, которая включает в себя спектр кодов по международной классификации болезней.

Кроме того, актуальное постановление кабмина РФ №1604, которое устанавливает список препаратов, и данный проект, содержат лишь указание, что расстройства являются противопоказаниями только в том случае, если они относятся к категории хронических или затяжных, а также проявляются в тяжелой, стойкой или часто обостряющейся форме.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов опубликовал список безрецептурных лекарств, после употребления которых якобы нельзя садиться за руль. Так, в список попали "Супрастин", "Терафлю", "Антигриппин", "Каритин", "Триалгин", "Спазмалгон", "Кетанов", "Солпадеин", "Максиколд", "Корвалол", "Фервекс", "Звездочка".

Однако позже в Минздраве РФ уточнили, что представленный список препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников также подтвердил, что перечня запрещенных к применению водителями лекарств не будет, а появившиеся в СМИ подобные списки являются лишь вбросом.