Mercedes-Benz назвал дату премьеры кабриолета Maybach

Пресс-служба автопроизводителя подтвердила, что новинку рассекретят через неделю — на Конкурсе элегантности в Монтерее. Роскошный кабриолет сделают на базе Mercedes-AMG SL, то есть основой послужит относительно массовая модель, а от идеи создать двухдверку с нуля отказались. Ровно восемь лет назад в Пеббл-Бич показали концептуальный Vision Mercedes-Maybach 6, но в серию он не пошёл.

© Mercedes-Maybach

Фотошпионам прототипы Mercedes-Maybach SL неоднократно попадались, а фирменный тизер подтверждает: от исходника версия под роскошным суббрендом снаружи отличится незначительно. Поменяются бамперы, решётка радиатора, насадки выхлопной системы, фирменными значками Maybach украсят капот, наверняка расширят линейку дисков.

Для кабриолета Maybach могут подготовить оригинальные ливреи, в том числе с нарисованными вручную полосами, хрома станет больше, а в салоне добавятся опции комфорта. Нет сомнений, что основой послужит восьмицилиндровый вариант с полным приводом, но силовой агрегат и трансмиссию настроят в угоду плавности хода. Вероятно, 4,0-литровый двигатель настроят на 557 лошадиных сил и 730 Нм, то есть новинка с ожидаемым индексом SL 680 окажется между SL 63 и SL 55.

Все подробности о Mercedes-Maybach SL раскроют 18 августа. Также в Пеббл-Бич покажут «трековый» AMG GT3, спецверсию седана Maybach S 680 Edition Nordic Glow и классические автомобили Mercedes-Benz. На рынок роскошный кабриолет может выйти до конца года, окончательно сформировав линейку SL.