Очередь на Крымский мост сократилась до 415 автомобилей

Очередь транспортных средств на подходах к Крымскому мосту составляет 415 автомобилей. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 415 транспортных средств. Ожидание - около двух часов", - говорится в сообщении, опубликованном в 18:59 мск.

В 16:00 мск со стороны Керчи очередь была из 900 машин. За час очередь сократилась до 850 машин.