Кабмин разрешил беспилотные грузоперевозки по М-12 и ЦКАД

Правительство РФ внесло трассы М-12 ("Восток") и ЦКАД в экспериментальный правовой режим, который дает возможность запускать беспилотные грузоперевозки. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В настоящее время такой режим действует только на одной трассе в России - М-11 "Нева" (Москва - Санкт-Петербург).

Также документ закрепляет использование технологии цифрового двойника трассы (составная часть интеллектуальной транспортной системы, позволяет мониторить дорожную ситуацию в режиме реального времени и делать перевозки безопасными).

Ранее заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов заявлял, что эксперимент по беспилотным грузоперевозкам планируется к 2026 году расширить на трассы М-12 "Восток" и ЦКАД.