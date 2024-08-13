В США продают Mercedes 500SEC 6.0 с тюнингом от еще независимой тогда компании AMG

Mercedes владеет AMG с 2005 года и владел контрольным пакетом акций тюнингового ателье в течение шести лет до этого. Но в 1985 году, когда было построено это зловещего вида черное купе, AMG была полностью независимым тюнером, заставляющим автомобили Mercedes ездить намного быстрее.

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Начав свою историю как 500SEC для европейского рынка, купе было модифицировано в тюнинг-ателье AMG и теперь находится в США, где он выставлен на продажу на аукционном сайте Cars & Bids.

Mercedes предлагал C126 с различными двигателями — всегда V8 — на протяжении всей его 10-летней жизни. Этот экземпляр 1985 года изначально был оснащен 5,0-литровым SOHC M117 V8, который выдавал около 228 л.с. и 405 Нм крутящего момента.

Но в штаб-квартире AMG в Аффальтербахе его модернизировали до 6,0-литрового V8 мощностью 325 л.с. и 525 Нм крутящего момента. В следующем году AMG пошла еще дальше, разработав собственные четырехклапанные головки, поднимающие мощность до 380 л.с.

В AMG также улучшили тормоза и подвеску, добавив заниженные пружины, трехкомпонентные 17-дюймовые диски OZ Racing и четырехпоршневые передние суппорты. Обвес AMG и затемненные хромированные детали хотя и не добавляют мощности, но сделали внешний вид купе намного круче.

На его одометре 82 200 км и практически идеальное состояние салона. Максимальная ставка на текущий момент составляет $57 000.