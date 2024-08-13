В США продают Mercedes 500SEC 6.0 с тюнингом от еще независимой тогда компании AMG

В США продают Mercedes 500SEC 6.0 с тюнингом от ещё независимой тогда компании AMG
Mercedes владеет AMG с 2005 года и владел контрольным пакетом акций тюнингового ателье в течение шести лет до этого. Но в 1985 году, когда было построено это зловещего вида черное купе, AMG была полностью независимым тюнером, заставляющим автомобили Mercedes ездить намного быстрее.
Начав свою историю как 500SEC для европейского рынка, купе было модифицировано в тюнинг-ателье AMG и теперь находится в США, где он выставлен на продажу на аукционном сайте Cars & Bids.
Mercedes предлагал C126 с различными двигателями — всегда V8 — на протяжении всей его 10-летней жизни. Этот экземпляр 1985 года изначально был оснащен 5,0-литровым SOHC M117 V8, который выдавал около 228 л.с. и 405 Нм крутящего момента.
Но в штаб-квартире AMG в Аффальтербахе его модернизировали до 6,0-литрового V8 мощностью 325 л.с. и 525 Нм крутящего момента. В следующем году AMG пошла еще дальше, разработав собственные четырехклапанные головки, поднимающие мощность до 380 л.с.
В AMG также улучшили тормоза и подвеску, добавив заниженные пружины, трехкомпонентные 17-дюймовые диски OZ Racing и четырехпоршневые передние суппорты. Обвес AMG и затемненные хромированные детали хотя и не добавляют мощности, но сделали внешний вид купе намного круче.
На его одометре 82 200 км и практически идеальное состояние салона. Максимальная ставка на текущий момент составляет $57 000.