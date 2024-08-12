В России почти за миллиард рублей продают 1500-сильный Bugatti Divo

Дилер во Владивостоке продает один из 40 существующих гиперкаров Bugatti Divo. Стоит автомобиль внушительно — будущему владельцу он обойдется в 985 миллионов рублей. Представленный экземпляр 2021 года выпуска с пробегом всего 700 километров является одной из последних Divo, собранных французским производителем. В стоимость машины входят расходы на растаможку, уплату утильсбора, а также оформление ЭПТС и СБКТС.

© Motor.ru

Компания Bugatti представила Divo в 2019 году. Гиперкар выпустили в честь французского автогонщика Альберта Диво, который выступал за французскую команду в 1920-х годах. Построенная на базе Chiron модель получила очертания кузова в стиле винтажного Bugatti Type 57 SC Atlantic. Благодаря применению новых аэродинамических решений Divo преодолел испытательную трассу Нардо в Италии на восемь секунд быстрее Chiron.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

В движение Bugatti Divo приводит восьмилитровый W16 с четырьмя турбонагнетателями, отдача которого составляет полторы тысячи лошадиных сил и 1 600 Нм крутящего момента. Пару агрегату составляет семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями. При разгоне до «сотни» за 2,4 секунды максимальная скорость гиперкара составляет 380 километров в час.

Bugatti завершила производство Divo в 2021 году, выпустив всего 40 машин. Таким образом, приморский дилер за 985 миллионов рублей готов привезти из Европы один из последних собранных гиперкаров.

В конце июня компания Bugatti продемонстрировали самый дорогой в мире гиперкар Veyron. Модификация Grand Sport Vitesse полностью состоит из алюминия.