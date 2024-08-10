На Крымский мост с двух сторон скопились очереди из машин

На Крымском мосту с обеих сторон образовались пробки из машин. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский мост: оперативная информация".

Так, в очереди со стороны Тамани стоит 480 транспортных средств. Ожидание составляет около двух часов. В очереди со стороны Керчи стоит около 210 транспортных средства — ожидание около часа.

Накануне очередь у Крымского моста достигла 718 автомашин. Тогда ожидание на подъездах к мосту составляло около трех часов.

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Пробки у Крымского моста в последние недели наблюдались неоднократно. Так, 5 августа со стороны Тамани образовалась очередь из 1300 машин.

Днем 6 августа на Крымском мосту временно остановили движение автомобилей. При этом людей, находившихся в зоне досмотра и на самой переправе, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

За три дня до этого властям республики также пришлось приостановить движение машин по Крымскому мосту. Однако причины ввода ограничений не уточнялись.