В ОАЭ найден самый большой и безумный внедорожник в мире

Если просто перечислить все регалии и характеристики Dhabiyan, то уже получится слишком много для одной машины. Во-первых, этот внедорожник построен в единственном экземпляре и занесен в книгу рекордов Гиннесса: его длина 15 метров. При этом весит машина 21 тонну — как десять Ленд-Крузеров. Причина такого избыточно веса проста: Dhabiyan собирали в Арабских Эмиратах из американского военного тягача Oshkosh M1075 10х10, который способен возить на себе даже БМП. А уж каких эпитетов заслуживает его дизайн — тут каждый выбирает степень цензурности сам.

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Добавим в копилку то, что тут есть открытый верх — это единственный в истории 10-колесный, четырехдверный кабриолет. Кстати, само по себе Dhabiyan — имя какого-то именитого верблюда, так что маскотом внедорожника на капоте служит огромная фигура этого животного. После фигурок ягуаров и парящих леди, опять же, что-то уникальное и с восточным колоритом. А еще машина принадлежит настоящему арабскому шейху, у которого помимо прочего есть около тысячи автомобилей. В общем, такого вы еще точно не видели, а все подробности про это чудо света можно посмотреть в новом видео.

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Кстати, об экзотических внедорожниках. Совсем недавно на Моторе выходил материал про забытый ответ Ленд-Крузеру от ГАЗа. Речь про уникальный ГАЗ-3106 Атаман 2 — единственный сохранившийся шоу-кар 25-летней давности, который мог стать серийной машиной. На его дизайн тоже стоит взглянуть.

А китайцы тем временем подготовили не 10-колесный вездеход, но тоже огромный Hongqi LS7 для настоящих императоров и глав компартии. Его тут же окрестили очередным китайским Cullinan (большим авансом). Видео про этот огромный люксовый внедорожник за 40 млн рублей и другие новинки Hongqi можно посмотреть здесь.