Китайцы сорвали премьеру нового седана BMW второй серии

Китайцы сорвали премьеру нового седана BMW: фото и характеристики. В открытой базе Минпромторга КНР появились документы, посвящённые 2-Series Gran Coupe образца 2025 года. Речь идёт о рестайлинге «двойки» в кузове седан, однако соплатформенную «единичку» после обновления в BMW называли новым поколением. Изменений действительно много: поменялись не только оптика, бамперы и крышка багажника, но даже задние крылья и двери!

© Motor.ru

По традиции, в Китае показали длиннобазную версию с «растянутой» на 110 миллиметров задней дверью. В этот раз «двойка» с приставкой Long раскрыта первой, но «глобальный» седан сохранит прежнюю архитектуру, а расстояние между осями не изменится (2670 мм). По дизайну 2-Series Gran Coupe повторила «единичку», которая дебютировала в июне. Важное отличие — седану достались изменённые двери с ручками под обратный хват!

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

Судя по шпионским снимкам, салоны «единички» и «двойки» в кузове седан унифицируют. Также должны быть очень близки силовые установки: все модификации переведут на 7-ступенчатый преселективный «робот», а связок с «механикой» и классическим автоматом не ожидается. Сюрприз для китайских покупателей — солидная форсировка топ-версии M235L. Она разовьёт 335 лошадиных сил вместо «глобальных» 300! Модификации попроще — 220L (174 силы) и 225L (227 силы).

Мировая премьера BMW 2-Seires Gran Coupe наверняка состоится до конца месяца. Длиннобазный седан останется эксклюзивом для Китая, но в Поднебесной не будет дизельных версий, а гибриды задержатся. Как и прежде, четырёхдверка будет доступна с обычным обвесом или опциональным М-пакетом, а моторная гамма ограничится трёх- и четырёхцилиндровыми агрегатами объёмом 1,5 и 2,0 литра.