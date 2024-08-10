«Самый смертоносный автомобиль США» все-таки отправят в отставку. Представитель Mitsubushi в Северной Америке Джереми Барнс подтвердил изданию Car & Driver, что седаны и хэтчбеки Mirage снимут с конвейера в конце года. В следующий модельный год бюджетный и надёжный, но непопулярный сити-кар не перейдёт, однако по оценкам японской фирмы запланированного тиража и дилерских запасов хватит надолго — примерно до лета 2025 года.

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Слухи об отставке Mitsubishi Mirage появились ещё год назад, но тогда японская марка опровергла скорое прекращение производства. С тех пор звание самой дешёвого нового автомобиля на североамериканском рынке отобрала Nissan Versa: эта модель стоит от 17 820 долларов, за хэтчбек Mitsubishi нужно выложить 18 015 долларов, за седан — 19 115 долларов.

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) в 2023 году назвал Mitsubishi Mirage «самым смертоносным автомобилем США». По статистике, на миллион зарегистрированных транспортных средств приходится 205 смертей, это худший показатель в стране. Однако по надёжности к малолитражке претензий нет: без серьёзных поломок «бюджетник» Mitsubishi способен проехать до 700 тысяч километров.

Интересно, что другая дешёвая модель — вышеупомянутая Nissan Versa — тоже под угрозой отставки. План японской фирмы подразумевал отказ от седана в 2025 году. Таким образом, скоро в США не останется новых автомобилей дешевле 20 тысяч долларов. Рекорды продаж «бюджетники» не бьют, а при малых тиражах их производство не приносит желаемой прибыли.