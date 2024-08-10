Названа дата начала продаж китайского аналога российской модели «УАЗ Хантер»

В Китае 22 августа стартуют продажи нового внедорожника BAIC BJ212. Об этом сообщает mydrivers.com. Машина представляет собой китайский аналог российской модели «УАЗ Хантер».

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BAIC BJ212 — рамный внедорожник с классическими квадратными формами, круглыми фарами в стиле ретро и накладками на колесные арки. Длина его кузова составляет 4705 мм, ширина - 1895 мм, а высота - 1936 мм при колесной базе 2860 мм. В салоне есть мультифункциональное рулевое колесо, мультимедиа с сенсорным дисплеем и компактный рычаг трансмиссии.

Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 252 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Цены на BAIC BJ212 будут объявлены в день начала продаж.

До этого автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал китайский лифтбек Zeekr 001 и рассказал о минусах автомобиля.

По его словам, на одном заряде аккумулятора автомобиль может проехать около 500 км, а не 616 км, как заявлено в технических характеристиках.

Также эксперт указал на высокую стоимость автомобиля. Машины 2023 года предлагаются в России по цене от 5,3 млн рублей. А если покупателю хочется обновленный Zeekr 001 2024 года выпуска, то такая машина стоит уже 7 млн рублей.