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Китайская BAIC начнет продажи клона внедорожника "УАЗ Хантер" 22 августа

В Китае 22 августа стартуют продажи нового внедорожника BAIC BJ212. Об этом сообщает mydrivers.com. Машина представляет собой китайский аналог российской модели «УАЗ Хантер».

Названа дата начала продаж китайского аналога российской модели «УАЗ Хантер»
© Газета.Ru

BAIC BJ212 — рамный внедорожник с классическими квадратными формами, круглыми фарами в стиле ретро и накладками на колесные арки. Длина его кузова составляет 4705 мм, ширина - 1895 мм, а высота - 1936 мм при колесной базе 2860 мм. В салоне есть мультифункциональное рулевое колесо, мультимедиа с сенсорным дисплеем и компактный рычаг трансмиссии.

Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 252 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Цены на BAIC BJ212 будут объявлены в день начала продаж.

До этого автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал китайский лифтбек Zeekr 001 и рассказал о минусах автомобиля.

По его словам, на одном заряде аккумулятора автомобиль может проехать около 500 км, а не 616 км, как заявлено в технических характеристиках.

Также эксперт указал на высокую стоимость автомобиля. Машины 2023 года предлагаются в России по цене от 5,3 млн рублей. А если покупателю хочется обновленный Zeekr 001 2024 года выпуска, то такая машина стоит уже 7 млн рублей.

Автоновости
УАЗ
Александр Виноградов
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