У нового внедорожника Haval H9 может появиться двигатель V6. По данным портала Car News China флагманский 3,0-литровый шестицилиндровый агрегат рассматривается в качестве альтернативы «турбочетвёркам». Если Great Wall всё-таки решится установить V6 на Haval H9, то двигатель будет сочетаться с 9-ступенчатым автоматом и полным приводом типа ToD (Torque-on-Demand). Однако массовым такой внедорожник вряд ли станет по маркетинговым соображениям.

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В России новый Haval H9 уже дебютировал, но у нас выбирать можно между четырёхцилиндровыми турбомоторами — бензиновым (2.0, 218 сил, 380 Нм) и дизельным (2.4, 184 силы, 480 Нм). Динамика пятиметрового внедорожника не выдающаяся: разгон 0-100 занимает 12-14 секунд. Связка с V6 сделает Haval H9 быстрее, но в таком случае может возникнуть ненужная конкуренция с Tank 500.

Китайские журналисты пишут, что Haval H9 с мотором V6 ещё не подтверждён, но с технической точки зрения интеграция «битурбошестёрки» должна пройти без проблем. Сейчас 3,0-литровый мотор используется только на флагманских пикапах Great Wall Shanhai Poer и линейке Tank, но на подходе спецверсия двухдверного грузовичка Poer с V6. Шестицилиндровый Haval H9 тоже может быть выпущен ограниченным тиражом.

Подробности о китайских спецификациях Haval H9 раскроют на автосалоне в Чэнду в конце августа. Ожидается, что на внутреннем рынке внедорожник будет вдвое дешевле, чем в России. У нас цены стартуют с 4,3 миллиона рублей (49,5 тысячи долларов), а в Поднебесной начальную цену рассчитывают удержать на уровне 188 800 юаней (26,3 тысячи долларов).