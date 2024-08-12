Российский дилер сравнил работу с «китайцами» с финансовой пирамидой. Управляющий директор «БорисХоф» Тимофей Гераськин в интервью Ъ порассуждал о взаимоотношениях с импортёрами машин из КНР. По мнению топ-менеджера, зачастую «бизнес выглядит, как благотворительность в адрес дистрибьютора». Китайские бренды взаимодействуют с российскими дилерами на основе сложных бонусных схем в духе финансовой пирамиды, — рассказал Гераськин.

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Получить бонусы от китайских дистрибуторов сложно: иногда дилерам приходится закупать новые машины, чтобы компенсировать продажу прошлых автомобилей с убытком. Некоторые шоурумы закрываются, а недавние контракты с марками из Поднебесной разрываются. При этом Тимофей Гераськин дал понять: работу в духе финансовой пирамиды навязывает китайскому автопрому государство.

Дело в том, что в Поднебесной около 80 брендов и около 40 автопроизводителей. При этом прибыльных компаний с самоокупаемостью всего две: остальным требуются субсидии со стороны государства. Власти Китая предоставляют льготы, если автопроизводитель обеспечивает рабочие места и достигает необходимого уровня производства. Внутренний рынок КНР сокращается, поэтому «лишние» автомобили с ДВС пытаются реализовать на внешних рынках.

По мнению управляющего директора «БорисХофа» китайские автопроизводители пытаются «компенсировать скидками отсутствие имиджа бренда». Сама система скидок себя дискредитировала: отчасти, по этой причине автомобили из КНР сильно и быстро теряют в цене на вторичном рынке. В этом году некоторые бренды могут уйти с российского рынка, предупредил Тимофей Гераськин.