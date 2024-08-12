Уникальный бронированный Tank 500 можно купить за 16 млн рублей

Уникальный Tank 500 оценили в рублях: такого нет даже в Китае. Armour Group стала принимать заявки на бронированный «пятисотый» с баллистической защитой по классу Бр4. Автомобиль с бронекапсулой, способный спасти от самодельных взрывных устройств, ручных гранат и обстрела из автомата Калашникова или снайперской винтовки Драгунова, обойдётся минимум в 16 миллионов рублей. Переплата относительно обычной версии более чем двукратная!

© Motor.ru

Снаружи бронированный Tank 500 проще всего узнать по толстым стёклам. В остальном внешних признаков защиты нет, а заводское лакокрасочное покрытие сохранилось. Технических доработок много: установлены усиленные пружины и амортизаторы, более производительные тормозные суппорты, выносливые тормозные диски и колодки. Колёса тоже другие: с металлическими вставками.

© armor-gr.ru

© armor-gr.ru

© armor-gr.ru

© armor-gr.ru

© armor-gr.ru

Снаряжённая масса броневика не называется, зато известно, что штатные стёкла заменены на 39-миллиметровые, добавлены бронелисты около топливного бака и моторного отсека. Степень доработок проще всего оценить, если открыть пятую дверь: объём багажника значительно уменьшен! Также специалисты Armour Group форсировали «битурбошестёрку» 3.0: отдача выросла с 299 до 385 лошадиных сил.

Стартовая цена 16 миллионов рублей впечатляет, ведь базовый Tank 500 актуального модельного года стоит от 6,5 миллиона рублей. В Китае пуленепробиваемые автомобили считаются прерогативой спецслужб, а в свободной продаже их не встретить. Броневики Tank 500 наверняка пополнят автопарки российских силовых ведомств.