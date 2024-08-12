Раскрыты цены на новый ГАЗ «Соболь NN»

Новый ГАЗ «Соболь NN» с полным приводом: раскрыты цены. Портал RCI News выяснил у одного из дилеров, что продажи начнутся в сентябре, а доплата за подключаемую переднюю ось составит ~400 тысяч рублей. К примеру, фургон «Соболь NN» с трансмиссией 4х4 будет стоить 3 615 000 рублей, а грузопассажирский комби обойдётся в 3 740 000 рублей. Аналогичные заднеприводные варианты «Группа ГАЗ» оценила в 3 215 001 и 3 330 000 рублей соответственно.

© Motor.ru

Известно, что «Соболь NN» с системой 4х4 предложат в варианте шасси, бортового грузовичка, фургона, грузопассажирского комби-фургона и микроавтобуса. Можно предположить, что базовый полноприводный «головастик» будет стоить 2 690 000 рублей, а за топ-версию с семиместным салоном придётся выложить 4 100 000 рублей. Уходящий «Соболь-Бизнес» 4х4 стоит 1,9-2,15 миллиона рублей.

На первых порах новинку предложат с 2,5-литровым турбодизелем российского производства (150 сил, 420 Нм) и 6-ступенчатой «механикой». В будущем в гамму могут добавить бензиновый 3,0-литровый двигатель УМЗ Evotech (120 сил, 252 Нм), а также роботизированную коробку передач с одним сцеплением. Также в планах версия Off-Road с силовыми бамперами, шноркелем, «грязевыми» шинами и защитой днища.

От заднеприводного аналога «Соболь NN» 4x4 отличается независимой передней подвеской с коваными рычагами, оригинальной раздаточной коробкой, блокировками межколёсных дифференциалов, увеличенным до 220 миллиметров дорожным просветом и расширенным набором базового оборудования.