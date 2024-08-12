В Mercedes сравнили традиционные AMG-модели с кнопочными телефонами. Руководитель австралийского филиала марки Хайме Коэн заступился за электрифицированные силовые установки без двигателя V8. По мнению топ-менеджера Mercedes-Benz, переход на заряжаемые гибриды на основе малолитражных моторов можно сравнить с переходом на смартфоны с тачскринами. Хайме Коэн не сомневается: в конечном счёте покупатели согласятся с отказом от V8.

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Хайме Коэн дал понять: в какой-то момент казалось, что телефон не может быть без аналоговой клавиатуры, а сейчас все смартфоны с сенсорными экранами. «Прогресс требует некоторого времени, но это [заряжаемая гибридная силовая установка на основе двигателя 2.0] — хороший продукт, поэтому я не вижу проблем», — подчеркнул топ-менеджер. Хайме Коэн отвечает за продвижение нового AMG GLC 63 в Австралии, так что его позиция понятна.

Хайме Коэн напомнил, что принятие автоматических коробок передач тоже пришло не сразу. Топ-менеджер признал: он до сих пор любит «механику» и готов купить автомобиль с такой трансмиссией, но теперь Mercedes-Benz не предлагает вариантов, и с этим придётся смириться. В отсутствии V8 руководитель австралийского филиала не видит проблемы, ведь производительность не пострадала. Переход к малолитражным PHEV-гибридам просто требует времени и убеждений.

Пока продажи малолитражных, но тяжёлых и дорогих, гибридов AMG C 63 и AMG GLC 63 оставляют желать лучшего. По слухам в Mercedes-Benz готовы вернуться к моторам V8 — по крайней мере на новых CLE 63 и E 63. Более того, 4,0-литровая «битурбовосьмёрка» останется в гамме и после 2030 года!