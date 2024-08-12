Владельцам Subaru запретили бездорожье: угрожает штраф и тюремный срок

<p>Маркетинговая стратегия <strong>Subaru </strong>строится вокруг безопасности и возможностей, которые обеспечивает симметричная<strong> система полного привода.</strong> Однако эта концепция не впечатлила Службу национальных парков США (NPS). Недавно владельцу Subaru Crosstrek, которого заметили на тропе в штате Юта, было вынесено <strong>предупреждение </strong>о возможных крупных штрафах и даже тюремном заключении, если он снова отправится в подобное путешествие на своем автомобиле, сообщает <a href="https://speedme.ru/posts/id-68088-vladeltsam-subaru-zapretili-vyezzhat-na-bezdorozhe-za-narushenie-grozit-bolshoj-shtraf" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU.</a></p> <p>Дело не в том, что владелец Crosstrek застрял и нуждался в спасении. Он успешно завершил маршрут в Юте в июне, но позже получил официальное письмо с уведомлением, что проехал по <strong>запретной зоне</strong>. В письме указывалось, что дорога Colorado River Overlook Road в районе Needles Национального парка Canyonlands предназначена только для<strong> полноприводных транспортных средств</strong>, а зарегистрированный на него Crosstrek является кроссовером. NPS сослалась на «Компендий Суперинтенданта», указывающий, что на дороге Colorado Overlook Road и некоторых других требуется<strong> «высокопроходимое полноприводное транспортное средство». </strong></p> <p>Это предупреждение может показаться <strong>суровым</strong>, учитывая, что владелец Crosstrek завершил маршрут без помощи. Однако понятно, почему Служба национальных парков приняла меры: последнее, что нужно рейнджерам, — это водители кроссоверов, отправляющиеся на сложные маршруты на неподходящих автомобилях, возможно, с <strong>меньшими навыками вождения</strong> или в плохих погодных условиях.</p> <p>В отличие от других кроссоверов и внедорожников с полным приводом, которые работают как переднеприводные, пока система <strong>не определит пробуксовку</strong>, Crosstrek постоянно передает мощность на все четыре колеса через центральный дифференциал. Это делает его <strong>безопасным на дороге,</strong> но не лучшим для бездорожья. Настоящая полноприводная система позволяет водителю <strong>заблокировать </strong>передний и задний мосты, что ухудшает управляемость на дороге, но значительно повышает проходимость на бездорожье. Такие автомобили имеют<strong> понижающую передачу</strong> и возможность блокировки дифференциалов для серьезных условий. Crosstrek не обладает этими функциями.</p> <p>Владелец Crosstrek признался, что не знал разницы между системами до получения письма, что подтолкнуло его к изучению вопроса. Его можно понять, учитывая, что автопроизводители часто создают <strong>путаницу</strong>, предлагая обе версии систем и маркируя некоторые из них как полный привод.</p>