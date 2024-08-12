Ford Bronco Sport обзаведется внедорожным пакетом Sasquatch

Кроссовер Ford Bronco Sport получит внедорожный пакет, как у рамного Bronco. Даже название опции будет одинаковым — Sasquatch. Пока неясно, что войдет в набор, но у «рамника» он включает новые шины, колеса, амортизаторы Bilstein и электронные блокировки межколесных дифференциалов. Можно предположить, что пакет для Bronco Sport будет основан на компонентах от самой внедорожной версии Badlands.

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Кроссовер Ford Bronco Sport, который в отличие от рамного Bronco построен на платформе «Фокуса», скоро обзаведется офроуд-пакетом Sasquatch. На это намекает опубликованный тизер c заляпанной грязью машиной. Все подробности обещают раскрыть 26 августа, а пока можно посмотреть, чем примечателен этот пакет применительно к внедорожнику.

Набор Sasquatch предлагают для всех версий Bronco, кроме начальной. В состав входят 17-дюймовые алюминиевые колёса, шины BSW Mud-Terrain внешним диаметром 35 дюймов, длинноходные амортизаторы Bilstein и мосты Dana 44 AdvanTEK с электронными блокировками и передаточным числом 4,7:1.

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Для Bronco Sport наполнение, очевидно, упростят, хотя внедорожные возможности улучшатся. Сегодня кроссовер стоит от 29 795 долларов. Его можно заказать с турбомоторами EcoBoost объемом 1,5 (184 л.с., 260 Нм) либо 2,0 литра (248 л.с., 373 Нм) и восьмидиапазонным автоматом. Самый проходимый вариант Bronco Sport называется Badlands. Уже «в базе» у него перенастроена под бездорожье подвеска и есть активный задний дифференциал.