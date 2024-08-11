Great Wall показал внедорожную версию дизельного пикапа Poer
В китайском сегменте интернета появился ролик, в котором показаны возможности новинки в горной местности, а пресс-служба GWM поделилась фотографией грузовичка. От исходника Great Wall 2.4T Off-Road Poer отличается усиленной подвеской, пятирычажкой сзади, защитой днища, «грязевыми» покрышками на антрацитовых дисках, заводским антихромом, окраской кузова типа Raptor.
За основу взят дизельный Great Wall Poer, однако глянцевые накладки на колёсные арки в цвет кузова уступили место чёрному пластику, исчезли противотуманки, передний бампер теперь «силовой» с лебёдкой, добавлены шноркель и распорки в кузове, а ещё поменялся дизайн решётки радиатора.
Двигатель дорабатывать не стали: 2,4-литровый дизель развивает прежние 163 лошадиные силы и 480 Нм, сочетаясь с 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода типа ToD с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Добавлены новые ездовые режимы, в том числе «ползучий» для сложных грунтов. Салон пока не показали, но ожидаются камеры кругового обзора, шесть подушек безопасности, кожаные кресла с электроприводом и беспроводная зарядка.
В Китае Great Wall Poer с новым интерьером продаётся больше года, а скоро такие машины пойдут на экспорт. Цены внедорожного пикапа не называются, но исходный «гражданский» вариант обойдётся в 148 800 юаней (20,8 тысячи долларов). В России до сих пор продаются дорестайлинговые грузовички по цене от 3 249 000 рублей за вариант 2023 года выпуска с «механикой».