Great Wall показал внедорожную версию дизельного пикапа Poer

В китайском сегменте интернета появился ролик, в котором показаны возможности новинки в горной местности, а пресс-служба GWM поделилась фотографией грузовичка. От исходника Great Wall 2.4T Off-Road Poer отличается усиленной подвеской, пятирычажкой сзади, защитой днища, «грязевыми» покрышками на антрацитовых дисках, заводским антихромом, окраской кузова типа Raptor.

© Motor.ru

За основу взят дизельный Great Wall Poer, однако глянцевые накладки на колёсные арки в цвет кузова уступили место чёрному пластику, исчезли противотуманки, передний бампер теперь «силовой» с лебёдкой, добавлены шноркель и распорки в кузове, а ещё поменялся дизайн решётки радиатора.

© Great Wall

Двигатель дорабатывать не стали: 2,4-литровый дизель развивает прежние 163 лошадиные силы и 480 Нм, сочетаясь с 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода типа ToD с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Добавлены новые ездовые режимы, в том числе «ползучий» для сложных грунтов. Салон пока не показали, но ожидаются камеры кругового обзора, шесть подушек безопасности, кожаные кресла с электроприводом и беспроводная зарядка.

В Китае Great Wall Poer с новым интерьером продаётся больше года, а скоро такие машины пойдут на экспорт. Цены внедорожного пикапа не называются, но исходный «гражданский» вариант обойдётся в 148 800 юаней (20,8 тысячи долларов). В России до сих пор продаются дорестайлинговые грузовички по цене от 3 249 000 рублей за вариант 2023 года выпуска с «механикой».