КамАЗ ждет сильного спада на российском рынке грузовиков. Из-за повышения утильсбора, ставок Центробанка и проблем на мировых биржах к концу года в нашей стране может быть продано 105-115 тысяч грузовиков, прогнозируют аналитики автогиганта. По сравнению с рекордным 2023 годом спрос на грузовые машины снизится на 15-22 процента. При этом на КамАЗе не исключают «более негативные сценарии», но считают расклад «одним из лучших» за последнее десятилетие.

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По данным «Автостата» по итогам семи месяцев 2024 года продажи грузовых автомобилей в России сократились на 5,2% до 71,9 тысячи штук. При этом в июле годовое снижение оказалось гораздо сильнее: минус 13,3% относительно показателей 2023 года. Эксперты «Коммерсанта» полагают, что результаты июля своего рода лебединая песня, так как клиенты ожидали повышения ставки Центробанка.

На подходе повышение утильсбора на седельные тягачи на один миллион рублей (может случиться 1 октября), которое подстегнёт спрос на грузовики в этом сегменте. Также на рынок коммерческого транспорта влияет курс юаня, прямые и косвенные налоги. На КамАЗе давно не питают иллюзий от продаж в 2024 году: в феврале гендиректор завода Сергей Когогин прогнозировал, что рынок сократится до 107-110 тысяч единиц и указывал на затоваривание.

Несмотря на снижение продаж КамАЗ готов к расширению линейки. Уже стартовали продажи «упрощенного» тягача 54902 линейки К5 и бортового грузовика с «ленивцем» 65658, скоро к дилерам поступят тяжёлые самосвалы и тягачи повышенной проходимости — 6595, 65951 и 65952 с колёсными формулами 6х4, 6х6 и 8х8.