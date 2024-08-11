Chery показала «внедорожную» версию Jaecoo J7 с двигателем 2.0

В открытой базе Минпромторга Китая появились фотографии и характеристики очередной модификации Explore 06. Речь идёт о кроссовере Chery, который в России продаётся с изменённой внешностью под названием Jaecoo J7. Важный нюанс: пока у модели есть безальтернативный двигатель 1.6, а на подходе более мощная и тяговитая версия с 2,0-литровым агрегатом. Возможно, поменяется и трансмиссия.

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Китайский дебют Chery Explore 06 состоялся год назад, а с небольшой задержкой на внутренний рынок вышли спецверсии с декором и внедорожными аксессуарами. Кроссовер на новых снимках Минпромторга КНР тоже нацелен на любителей активного отдыха: на крыше есть багажник и дополнительный свет, установлены мощные подножки, а бамперы и боковины закрыты неокрашенным пластиком.

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

На смену турбомотору 1.6 (197 сил, 290 Нм) пришёл 2,0-литровый двигатель, который развивает 254 лошадиных силы и 390 Нм. Вероятно, он будет сочетаться не с 7-ступенчатым преселективным «роботом», а с классическим 8-ступенчатым автоматом собственной разработки Chery. Полный привод пока безальтернативен. Углы въезда/съезда составят 20/24 градуса соответственно, то есть задний свес заметно уменьшится.

Для россиян расширение линейки Explore 06 символично, ведь Jaecoo J7 тоже может перейти на новые агрегаты. В настоящий момент цены на модель варьируются в диапазоне от 3 129 900 до 3 800 000 рублей, причём у самых простых «семёрок» передний привод. Основным конкурентом кроссовера Chery является Haval Dargo.