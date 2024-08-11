В Россию привезли «самый аэродинамичный грузовик» от создателя Sitrak

Телеграм-канал «Грузовики и вообще» опубликовал фотографию двухосной версии Huanghe X7 из российской столицы. Грузовик разработан корпорацией CNHTC/Sinotruk (знакома по брендам Howo и Sitrak), дебют состоялся в 2020 году, а в прошлом году «семёрка» обзавелась 800-сильным мотором Weichai. Ресурс основных узлов превышает два миллиона километров.

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Коэффициент аэродинамического сопротивления тягача Huanghe X7 составляет 0,36-0,37, то есть по сравнению с европейскими бестселлерами обтекаемость улучшена на треть. По данным автопроизводителя, только за счёт формы кабины при годовых пробегах 300 тысяч километров экономия топлива составит 10-15 процентов. Изначально «семёрка» выпускалась в конфигурации 6х4 с 490-сильным лицензионным двигателем MAN рабочим объёмом 11 литров.

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В Россию привезли другую конфигурацию с двумя осями и колёсной формулой 4х2. Двигатель не раскрывается, но в Поднебесной на Huanghe X7 с недавних пор устанавливают и 15-литровые газовые (500-530 сил), и 16,6-литровые дизельные (800 сил) агрегаты Weichai в связке с 16-ступенчатой коробкой передач собственной разработки Sinotruk. Полная масса автопоезда может достигать 40 тонн, то есть по этому показателю до рекордов далеко.

Зачем «Сберавтотеху» понадобился флагман концерна CNHTC доподлинно неизвестно. На российских классифайдах такие тягачи ещё не появились, а в Китае цены стартуют с полумиллиона юаней (70 тысяч долларов).