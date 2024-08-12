В Chery считают, что три сотрудника должны работать за пятерых

Стратегия Chery в КНР: три сотрудника должны работать за пятерых. Портал IT Home поделился снимками с июльского заседания внутреннего комитета Chery по экономике и управлению. На совещании рассматривался вопрос повышения эффективности персонала и отдел кадров предложил стратегию «345». Её суть заключается в том, что три сотрудника должны получать зарплату четверых, но работать за пятерых. Таким образом повысится эффективность производства.

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В компании Chery не подтвердили подлинность скриншотов и дали понять, что «обычные правила управления персоналом в отрасли были неправильно истолкованы». Однако полноценного опровержения не последовало, а проблема сверхурочной (и низкооплачиваемой) работы в китайском холдинге поднимается не впервые.

Во внутренней переписке Chery сказано, что повысить эффективность работы сотрудника непросто, а формула «345» невозможна без мер поддержки работников. В корпорации готовы нести ответственность за здоровье и счастье персонала. Впрочем, пользователи Сети усомнились в заботе работодателя, и даже руководители Chery не скрывают, что политика компании поощряет переработки.

Волна недовольства правилами Chery не привела даже к внутреннему расследованию, а статистика продаж пока подтверждает правоту топ-менеджеров. В июле количество проданных в Китае автомобилей Chery выросло на 20%, марка Exeed закрыла месяц с прибавкой 26%, а Jetour почти удвоил прошлогодний результат (+91%).