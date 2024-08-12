Появились шпионские фотографии обновленного Mercedes-Maybach GLS

Шпионы сфотографировали обновленный Mercedes-Maybach GLS. Порталы Autocar India и Motor1.es публикуют свежие снимки рестайлингового кроссовера, который в настоящее время испытывают жарким климатом. Модель, напомним, присутствует на рынке с 2019 года, в 2023-м она уже пережила одно обновление, а теперь готовится ко второму. Ожидается, что это будет лишь небольшой фейслифтинг: такой Mercedes-Maybach GLS может дебютировать как автомобиль 2026 модельного года.

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Судя по тому, что камуфляжной пленкой прикрыт передний бампер, радиаторная решетка и оптика, именно там произойдут основные изменения — преобразятся воздухозаборники, наполнение решетки и, вероятно, графика фар. Кроме того, рестайлинговому Mercedes-Maybach GLS прочат диски в новом дизайне, более широкую хромированную вставку на корме и другой рисунок задних фонарей в стиле обновленных E-Class и EQS.

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В салоне может появиться более крупный экран мультимедийной системы, а также ходят слухи о еще одном экране — его установят на передней панели перед пассажиром. В результате совокупная диагональ информационной консоли может достигать 30 дюймов.

Серьезных изменений в моторной гамме не предвидится, однако установки могут сделать более экономичными. Скорее всего, кроссовер Mercedes-Maybach обзаведется новыми и более современными системами помощи водителю.

В ходе предыдущего обновления 2023 года была расширена цветовая палитра Mercedes-Maybach GLS, доработана графика мультимедийного комплекса MBUX и появились новые варианты отделки салона. Опционально для кроссовера предложили 23-дюймовые кованые колесные диски и внешнее освещение с