Новый BMW X3 M50 2025 года получил цвет Frozen Deep Grey Metallic

BMW X3 2025 модельного года, производимый в Спартанбурге, выйдет на рынок США в четвертом квартале 2024. Демонстрационный автомобиль 2025 BMW X3 M50 в цвете Frozen Deep Grey Metallic доставлен в BMW Aurora в Канаде.

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После дебюта кроссовер будет доступен в цветах M Brooklyn Grey, Sophisto Grey и Artic Race Blue. В цветовой гамме также присутствуют классический Sapphire Black и три цвета Individual. В качестве матовых вариантов отделки предлагаются Frozen Pure Grey и Deep Grey, а также Tanzanite Blue.

Демонстрационный вариант X3 M50 поставляется с 20" колесными дисками, но BMW предлагает другие варианты. Опционально будут доступны 21" и 22" диски. Представленная в BMW Aurora модель - единственная в линейке четвертого поколения с особым дизайном решетки радиатора, и четырехствольной выхлопной системой, характерной только для варианта M Performance. В салоне у X3 M50 рулевое колесо с плоским дном. В ассортимент обивок салона входят различные варианты: от тканевых, Veganza и из натуральной кожей.

Одним из важных обновлений для нового BMW X3 является дополнительная мощность шестицилиндрового двигателя B58. В Европе мощность предыдущего X3 M40i составляла 355 л.с. и 500 Нм, так что его замена дает прирост в 38 л.с. и 80 Нм. В то же время, по сравнению с предыдущим поколением X3 M40i, продававшимся в США, автомобиль прибавил 11 л.с. и 80 Нм. Электронный двигатель встроен в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и помогает X3 M50 разгоняться до 100 км/ч за 4,6 секунды. Это на 0,3 с быстрее, чем у снятого с производства X3 M40i в евро исполнении. Для разгона до 96 км/ч BMW указывает время 4,4 секунды для американской версии. Разгонные характеристики не изменились по сравнению с предыдущей моделью.

Модель 2025 будет стоить 64 100 долларов в Соединенных Штатах, плюс 1 175 долларов за доставку и обслуживание. Учитывая окончательную стоимость в 65 275 долларов Х3 на 2 380 долларов дороже чем предыдущий X3 M40i.