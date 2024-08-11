В автопарке полиции США появился 40-летний Chevrolet Camaro

Шериф округа Сагино (штат Мичиган) показал журналистам новый патрульный транспорт. Автомобиль нетипичный: на службу заступил Chevrolet Camaro Z28 второго поколения, выпущенный в 1981 году! Таким образом американская полиция пропагандирует нетерпимость к наркокартелям: спорткар купили на аукционе на деньги, вырученные в результате облавы на продавцов запрещенными веществами.

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Полицейский Chevrolet Camaro в отличном состоянии, ведь на одометре всего 80 тысяч километров. Винтажный спорткар относится к позднему второму поколению, поэтому 5,7-литровый V8 успели дефорсировать до 167 лошадиных сил. Впрочем, динамика этому автомобилю не требуется: у него другая миссия — пропагандировать жизнь без наркотиков. Получается удачно, ведь у шерифа регулярно просят рассказать, как Camaro появился в автопарке копов.

Полицейскому департаменту спорткар обошёлся в 29 тысяч долларов, затем небольшая сумма ушла на ливрею шерифа, красно-синие спецсигналы и связь. На все траты хватило денег, конфискованных у наркокартеля, так что средства налогоплательщиков тратятся только на заправку. Шериф Сагино планирует использовать Chevrolet Camaro в качестве обычного патрульного крейсера, только задержанных придётся сажать спереди.

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Полицейские США не впервые тратят деньги наркомафии с пользой для автопарка: ранее у картеля были конфискованы Ford Mustang GT образца 2010 года и Cadillac CTS образца 2003 года. Оба автомобиля до сих пор служат в полиции. А вот от Ford Galaxie 500 образца 1967 года полиции пришлось отказаться: возраст взял своё и для патруля машина оказалась непригодна.