Китайцы показали другой Volkswagen Tiguan: он станет «глобальным»

В открытой базе Минпромторга КНР появились фотографии и характеристики модели Tayron L: по сути прообраза американского «Тигуана» и одноименной европейской семиместной версии. Сначала новинка Volkswagen выйдет на внутренний китайский рынок, получив прописку на совместном предприятии с FAW. А до конца года рассекретят «глобальные» версии с иными комплектациями.

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На первый взгляд Volkswagen Tayron L мало чем отличается от нового «Тигуана», но на самом деле кузовные панели оригинальные: поменялись и крылья, и капот, и пятая дверь! Само собой, разработана другая оптика, изменены бамперы. А вот колёсная база идентична китайскому Tiguan L — между осями 2791 миллиметр. Раскрыты два варианта: базовый и c пакетом R-Line, разница между ними всего сантиметр.

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

В основе VW Tayron L та же платформа MQB, поэтому по технике без откровений. В Китае анонсированы три версии: в базе 1,5-литровый турбомотор (160 сил), опционально есть 2,0-литровый двигатель в вариантах форсировки на 186 или 220 лошадиных сил. Полный привод положен самым мощным вариантам, 7-ступенчатый преселективный «робот» безальтернативен.

Китайский дебют Volkswagen Tayron L может состояться в конце августа на автосалоне в Чэнду. То, что идентичный кроссовер привезут в США, особо не скрывают. В Европе длиннобазный кроссовер с другим дизайном может заменить трёхрядный Tiguan Allspace, но официально такая экспансия не подтверждена.