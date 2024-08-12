В США водителю пригрозили тюрьмой за незнание разницы между 4WD и AWD. Издание The Drive выяснило, что Служба национальных парков предупредила: въезжать в Национальный парк Каньонлендс за рулём Subaru Crosstrek нельзя. В уведомлении сказано, дескать, дороги предназначены для полноприводных автомобилей (4WD), а последующие нарушения будут караться штрафом 5000 долларов или даже полугодовым тюремным заключением!

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Владелец Subaru Crosstrek полагал, что возможностей его автомобиля достаточно, ведь он тоже полноприводный (AWD). Однако его трансмиссия не соответствует требованиям Службы национальных парков (NPS). На официальном сайте организации сказано, что автомобиль должен обладать дисками диаметром не менее 15 дюймов, дорожный просвет должен быть выше восьми дюймов (203 мм), также обязательны раздаточная коробка и блокировки дифференциалов.

Subaru Crosstrek с 17-дюймовыми колёсами и дорожным просветом 221 мм удовлетворяет первым двум критериям, но демультипликатора и межколёсных дифференциалов у неё нет. И хотя владелец успешно преодолел трассу в июне, власти пробили номер по камерам, убедились, что автомобиль не соответствует критериям, и вынесли предупреждение. Всё дело в том, что в худших погодных условиях менее искушённый водитель может застрять и оказаться в опасности.

Хозяин Subaru Crosstrek признал, что не понимал разницы между системами 4WD и AWD, не читал инструкцию NPS, а разобраться в вопросе его побудило письмо с предупреждением.

Автопроизводители в своих рекламных материалах размывают границу между разными системами полного привода, так что заблуждения обычных водителей объяснимы.