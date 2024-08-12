Haval скоро представит новый гибридный внедорожник Raptor Hi4

Китайский автопроизводитель Haval готовит к выпуску гибридный внедорожник Raptor Hi4. Информацию о нем раскрыло китайское министерство промышленности и информационных технологий, сообщает CarNewsChina.

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Автомобиль с переработанной внешностью и гибридной силовой установкой призван повысить спрос на внедорожники Raptor, который за первые семь месяцев разошелся скромным для Китая тиражом в 24 тыс. машин.

Длина машины — 4680 мм, колесная база — 2738 мм. Обновленная версия получит новую решетку радиатора, кожух запасного колеса вынесен на дверь багажника. Haval Raptor Hi4 оснащен подзаряжаемой гибридной силовой установкой на основе бензинового турбомотора 1.5 мощностью 152 л.с. Информация об электродвигателях не раскрывается. Ожидается, что машина будет представлена на автосалоне в Чэнду в конце августа.