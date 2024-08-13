Новый BMW M5 с деталями M Performance показали на выставке в Мюнхене

На выставке BMW Welt в Мюнхене представлен BMW M5 2025 года выпуска, окрашенный в Speed Yellow с деталями M Performance.

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Высокопроизводительный седан включает обновления, которые улучшают внешний вид и аэродинамические характеристики автомобиля. Кроме сплиттера и диффузора, автомобиль оснащен боковыми порогами и черной матовой полосой. Крыша, крышки боковых зеркал и спойлер багажника изготовлены из углеродного волокна. Перечисленные элементы доступны в конфигураторе в качестве стандартных опций.

Представленный BMW M5 оснащен карбон-керамическими тормозами, которые улучшают эффективность торможения. BMW M5 2025 года сочетает 4,4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и встроенный электромотор, которые вместе выдают 717 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Такая трансмиссия позволяет M5 поддерживать высокий уровень производительности, обеспечивая при этом возможность езды только на электричестве.

Электромотор интегрирован в 8-ступенчатую трансмиссию M Steptronic, и автомобиль способен проехать на электротяге до 40 км. Автомобиль разгоняется до 96 км/ч за 3,4 секунды, или 3,5 секунды для разгона до 100 км/ч. Согласно BMW, для разгона до 200 км/ч М5 понадобится 10,9 секунды. На прямой скорость достигает 250 км/ч, пакет M Driver's Package увеличивает скорость до 305 км/ч. BMW также утверждает, что разгон с 80 до 120 км/ч на пятой передаче занимает у G90 M5 2,9 секунды. На четвертой передаче этот показатель снижается до 2,2 секунды.

BMW пока не раскрывает информацию о ценах на детали M Performance. Базовая модель M5 G90 стоит в США 120 675 долларов. С дополнительными функциями, такими как пакет M Carbon, пакет M Driver's Package, модернизированные тормоза и отделка Speed Yellow, сумма составляет 150 000 долларов.