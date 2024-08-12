Илон Маск признал, что пикап Tesla Cybertruck слишком дорогой. В соцсетях руководитель американской марки назвал новинку отличным грузовиком, но заявил, что его нужно сделать доступнее. Снижение цены — ключ к запланированным тиражам: начиная с 2025 года Tesla намерена ежегодно продавать по 250 тысяч Cybertruck. При этом за полгода 2024-го реализовали всего 11,5 тысячи грузовичков. Ситуацию может изменить переход на батареи с сухим катодом.

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В прошлом месяце на тесты вышел Tesla Cybertruck с аккумуляторами серии 4680 с сухим катодом: такие ячейки дешевле в производстве и позволят снизить себестоимость пикапа. В серию такие грузовички должны пойти в четвёртом квартале 2025 года, но насколько удастся снизить отпускные цены не сообщается. Сейчас базовый пикап стоит 80 тысяч долларов, за премиум-комплектацию Cyberbeast нужно выложить 100 тысяч долларов.

Изначальный план был другим: в ноябре 2019 года Илон Маск пообещал, что базовый заднеприводный Cybertruck будет стоить 40 тысяч долларов, а топ-версия обойдётся в 70 тысяч долларов. Сейчас о таких ценах даже не вспоминают: в 2025 году планируют выпустить заднеприводную модификацию за 61 тысячу долларов, и без революционных ячеек дальнейшее удешевление под вопросом.

Поставки Tesla Cybertruck начались в ноябре прошлого года, так что производственные мощности только набирают обороты. Автопроизводитель ещё не успел выполнить ранее забронированные заказы: если заказать электропикап сейчас, то машину доставят только в 2025 году. Впрочем, с замедлением продаж электрокаров столкнулись все марки.