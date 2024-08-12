Более одной тысячи машин скопилось в очереди у Крымского моста

Более 1 тысячи машин скопилось в очереди у Крымского моста утром 12 августа. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

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По состоянию на 07:00 мск в очереди со стороны Тамани находилось 1025 автомобилей. Время ожидания — более трех часов. В очереди со стороны Керчи насчитали 45 машин.

Рано утром 12 августа на Крымском мосту пробка со стороны Краснодарского края увеличилась до 700 машин.

Также сообщалось, что движение поездов на железнодорожном перегоне Симферополь — Джанкой в Республике Крым приостановили на два часа.

Днем 6 августа на Крымском мосту временно остановили движение автомобилей. При этом людей, находившихся в зоне досмотра и на самой переправе, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.