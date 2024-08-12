Самый дешевый кроссовер Chery с АКПП стал доступнее на 20%

Самый дешевый двухпедальный кроссовер Chery стал доступнее на 20%. В Китае стартовали продажи Tiggo 3x в версии Excellence Edition: это самая простая модификация с вариатором. Цену с учётом скидок удалось снизить до 53 тысяч юаней (7350 долларов) — беспрецедентный уровень для нового кроссовера размером с Lada Xray. Важный нюанс: Chery готова предложить на модель пожизненную гарантию. Предложение распространяется только на клиентов из КНР.

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Chery продолжает «ценовые войны», ведь с момента дебюта обновлённого Tiggo 3x модель становится всё доступнее. Сэкономить удаётся за счёт упрощений: у новинки нет запасного колеса, системы ESP, круиз-контроля, рейлингов на крыше, заднего дворника и электролюка. Впрочем, совсем «голым» автомобиль назвать нельзя.

У базового Chery Tiggo 3x с вариатором есть медиасистема с 9-дюймовым тачскрином, камерой заднего вида и двумя динамиками, системы ABS и EBD, две подушки безопасности, бортовой компьютер, кондиционер и 16-дюймовые литые диски. Под капотом проверенный «атмосферник» 1.6 (116 сил, 143 Нм), который сочетается с вариатором 9CVT и переваривает бензин АИ-92.

Экспортные перспективы модели под вопросом, хотя были сведения, что Tiggo 3x превратится в Omoda 3 и будет доступен на развивающихся рынках. С учётом повышения утильсбора импорт в Россию экономически не целесообразен, а планов локализовать самый дешевый кроссовер у Chery пока нет.