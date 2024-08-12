Седан Voyah Passion получил новые моторы. Новинку сняли на фото

Компания Dongfeng готовит к выходу новую версию седана Voayh Passion, которая получит другие двигатели. Фото автомобиля и некоторые технические характеристики стали известны благодаря патентным выкладкам Министерства промышленности КНР.

Voyah Passion с гибридной системой получит прибавку в мощности благодаря новому ДВС с отдачей 150 л.с. вместо 136 л.с., также вырастет отдача переднего электромотора - со 177 до 204 л.с. Задний электромотор остался без изменений - 218 л.с. Из документов непонятно, будет ли модернизирована батарея, которая на дореформенной версии имеет ёмкость 43 кВт·ч.

Фото: www.autohome.com.cn

В России пока продаётся только электрическая версия Voyah Passion, гибридная же анонсирована и должна появиться до конца 2024 года. Однако непонятно, будет ли это обновлённый седан с более мощной установкой или же представят прошлогодний вариант мощностью 530 л.с. и запасом хода 1260 км (около 260 км на электротяге).