Эксперт назвал японские машины очень надежными

По словам автоэксперта Егора Васильева, именно японские бренды имеют репутацию надежных. Toyota Camry и RAV4, Mitsubishi Pajero Sport, Suzuki Jimny и Vitara занимают высокие места и пользуются заслуженным спросом на вторичном рынке.

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Также специалист, которого цитирует "Прайм", среди японских автомобилей выделяет Subaru Forester.

В то же время у французов надежным можно назвать Renault Duster, а у корейцев - Hyundai Solaris выпуска 2010-2017. Как отмечает специалист, удачное сочетание двигателей, трансмиссии и подвески позволяет седану справляться с нагрузками. Не просто так же именно "Солярис" массово до сих пор используется в такси.

Говоря о российских машинах, Васильев отметил Lada Niva Legend. По его словам, это очень простая машина, в которой нечему ломаться.

Ранее эксперт Максим Рязанов рассказал о том, что автомобиль с пробегом стоимостью до 500 тысяч рублей, который можно назвать самым надежным - это Ford Focus второго поколения (2009-2011 годов выпуска).