КамАЗ строит пять домов для своих сотрудников

КамАЗ привлечет работников служебным жильем: строится пять домов. Автогигант совместно с властями Татарстана возводит в Набережных Челнах 18-этажные высотки, которые будут использоваться для расселения сотрудников. Речь идёт об арендном жилье, но цены для работников будут ниже среднерыночных: КамАЗ готов субсидировать разницу. Во всём комплекс будут проживать около тысячи семей, первые три высотки планируют построить в ноябре.

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КамАЗ давно жалуется на беспрецедентную нехватку рабочей силы, ведь завод вынужден конкурировать за сотрудников с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и соседней экономической зоной «Алабуга». Помимо непопулярных инициатив вроде привлечения подростков на опасные производства на автогиганте готовы привлекать специалистов, решая жилищный вопрос.

Сдать первые три дома КамАЗ планирует к 55-летию завода 13 декабря 2024 года. Однако представитель Госжилфонда РТ Марат Зарипов заявил журналистам, что строительство завершат раньше — уже в ноябре. Около домов для заводчан есть задел для социальной инфраструктуры: недалеко построены детсады и общеобразовательные школы на 3200 мест. В пяти домах на общей площади 52 тысячи квадратных метров разместят 1074 семьи.

В этом году КамАЗ расширяет линейку «антисанкционных» грузовиков с кабинами К5. Уже стартовали продажи «упрощенного» тягача 54902 и трёхосного грузовика с «ленивцем» 65658, скоро к дилерам поступят тяжёлые самосвалы и тягачи повышенной проходимости — 6595, 65951 и 65952 с колёсными формулами 6х4, 6х6 и 8х8.