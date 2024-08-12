Китайские автопроизводители восстали против Li Auto и рейтингов продаж

В Китае практикуется еженедельная статистика по регистрации новых автомобилей, в том числе электрокаров. Местные автопроизводители считают, что такая практика наносит ущерб развитию рынка автомобилей на новой энергии.

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Дело в том, что результаты еженедельных продаж, которые отражаются в массовых каналах, зависят от множества факторов, а также опираются на статистику регистраций транспортных средств, что, как пишет Car News China, не в полной мере отражает действительность. В результате этого компании всё больше сосредотачиваются именно на показателях, а не на развитии.

Ма Линь, помощник вице-президента по коммуникациям бренда Nio, опубликовал в соцсети Weibo сообщение, в котором назвал публикацию еженедельного списка продаж "низкоуровневой инволюцией", то есть движением в обратную сторону, а не на встречу техническому прогрессу. Также он обратился напрямую к главе Li Auto: "Брат Сян, прекрати, нынешняя миссия китайских автомобильных компаний - совершать технологические прорывы посредством исследований и разработок, не так ли?".

Мнение Ма Линя разделили Ян Сюэлян, старший вице-президент Geely Group, Му Фэн, президент Great Wall Motor, Хэ Сяопэн, генеральный директор Xpeng. Последний сослался не опыт недавней поездки в США, сказав, что в Соединённых Штатах люди говорят о технологиях беспилотного вождения, о том, как сделать их совершеннее, а в Китае, по его наблюдениям, акцент всё больше смещается на еженедельные результаты продаж и стремление заработать больше денег - это совсем не то, чем должна являться технологическая конкуренция.

Однако странность момента в том, что Ма Линь, обратившийся к Ли Сяну, главе Li Auto, акцентировал внимание именно на этой фигуре автопрома. Одно из предположений заключается в том, что Ли Сян является одним из владельцев популярного в КНР сайта про автомобили, на котором в том числе и публикуются еженедельные результаты продаж. Другими словами, Ли Сян имеет инструменты, благодаря которым может создавать новостную повестку.