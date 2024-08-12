Skoda тестирует «заряженный» Karoq RS c начинкой от VW T-Roc R. Испанское издание Motor.es поделилось снимками прототипа кроссовера с агрессивным дизайном. Тестовый экземпляр отличается легкосплавными колёсами размерности 245/40 ZR19, производительными тормозами с яркими суппортами и двустволкой выхлопной системы. По предварительным данным, новинка унаследует технику у Volkswagen T-Roc R и Cupra Ateca трёхлетней давности.

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Обкатка Skoda Karoq RS ведётся давно, но в ходе планового рестайлинга у кроссовера так и не появилось «заряженной» версии. Возможно, топ-комплектацию попридержали, ожидая ужесточения экостандартов, а после смягчения норм «Евро-7» спортивный вариант снова появился в повестке. Откровений по технике не ожидается: чешская фирма наверняка воспользуется наработками партнёров по концерну Volkswagen.

В таком случае кроссовер получит 2,0-литровый бензиновый турбомотор в варианте форсировки на 300 лошадиных сил и 400 Нм, силовой агрегат будет сочетаться с безальтернативным 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Разгон 0-100 займёт около пяти секунд, а максимальная скорость Skoda Karoq RS достигнет ограничителя на отметке 250 км/ч. Позади может остаться даже «старший» Kodiaq RS!

За пределами Европы новинка вряд ли появится, даже если проекту дадут зелёный свет. Однако в России у покупателей уже есть альтернатива обычным Skoda Karoq под маркой Jetta. А скоро оригинальный кроссовер пропишется в Казахстане: пока у соседей собирают только Kodiaq, но в ближайшее время гамма пополнится Octavia, Kamiq и Karoq.