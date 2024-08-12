Автоэксперт объяснил, как распознать, что на машине ездил лихач

Распознать, что на автомобиле ездил лихач, можно по ряду признаков, которые свидетельствуют об агрессивном стиле вождения и небрежном отношении к машине. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

© РИА Новости

"Для начала стоит обратить внимание на внешнее состояние кузова: значительных размеров вмятины и царапины, сколы краски и следы от ударов могут говорить о том, что автомобиль подвергался агрессивной эксплуатации.

Во-вторых, изношенная резина (с неравномерным износом, грыжами на шинах и т.д.) может, в том числе, указывать на то, что автовладелец практиковал частые резкие торможения и повороты.

В-третьих, во время тест-драйва стоит обратить внимание на состояние подвески: стук в подвеске и люфт в рулевом управлении могут быть следствием частых резких маневров на данном автомобиле в прошлом.

Насторожить должен и износ тормозных колодок и дисков, и любые неисправности в тормозной системе в целом.

Важно понимать, что не все перечисленные признаки обязательно говорят о том, что на автомобиле ранее ездил лихач. Всегда необходимо проводить тест-драйв, чтобы убедиться в состоянии двигателя, подвески, тормозов. Запрашивать у продавца документацию и проверять историю автомобиля по VIN-номеру, чтобы узнать о его прошлом", - отметил специалист.

Ранее автоэксперт Валерий Антюфьев рассказал, на каких машинах стоят вечные "автоматы".