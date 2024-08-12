Китайский Nissan показал внедорожный Pathfnider для путешествий. Портал Autohome поделился фотографиями локализованной модели с ранее невиданными аксессуарами. Вседорожник обрёл «грязевые» шины, силовой багажник со встроенным навесом на крыше, рундук с выдвижными ящиками в багажнике и другие атрибуты для пикника. В салоне можно организовать спальное место: для этого предусмотрен матрас. Цены спецверсии Nissan Pathfinder пока не раскрыты.

© Motor.ru

Китайский филиал Dongfeng-Nissan не стал копировать американский «внедорожный» Pathfinder Rock Creek: доработок техники меньше, а аксессуаров больше. К примеру, отсека для мелочёвки за океаном не предусмотрено, а в Поднебесной предложили 24 ящика для хранения и секцию объёмом 34 литра. «Грязевые» шины положены для обоих проектов.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Начинка модифицированного Nissan Pathfinder для Китая прежняя: с турбомотором 2.0 с переменной степенью сжатия (252 силы, 376 Нм) сочетается 9-ступенчатый автомат ZF и полный привод с муфтой подключения задней оси. Есть шесть «внедорожных» режимов, в том числе песок, грязь и снег, электронная блокировка дифференциалов и «умный» автопилот. Впрочем, всё это было и у исходного кроссовера.

В России китайский Nissan Pathfinder может появиться по официальным каналам, ведь внедорожник Paladin с того же совместного предприятия с Dongfeng у нас продаётся под брендом Oting. Нет сомнений, что «приключенческая» спецверсия станет самой дорогой в линейке, а китайская цена окажется выше 302 тысяч юаней (42 тысячи долларов).