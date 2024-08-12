На автозаводе BMW официально начал работать робот-гуманоид

Компания BMW начала использовать робота-андроида. Инновационного робота разработала фирма Figure, и в его задачи входит помогать сотрудникам предприятия на производственных линиях. На первом этапе человепкоподобная машина проходит тестирование на площадке в американском городе Спартанбург. По словам специалистов, робот способен выполнять широкий спектр задач, включая сварку, а также сборку и перемещение автомобильных деталей.

© Motor.ru

В отличие от большинства роботов, разработанных для использования на автозаводах, Figure 2 обладает высоким уровнем подвижности и адаптивности к внешним условиям. Благодаря машинному обучению андроид способен безопасно взаимодействовать с людьми в производственной среде. При этом использование нейросетевых технологий позволяет роботу обучаться в процессе выполнения задач.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

В настоящее время BMW завершил первые тесты андроида на предприятии. После доработки компания планирует использовать подобных роботов для повышения эффективности и качества производственных процессов. Кроме того, роботизированные гуманоиды позволят баварскому бренду ускорить роботизацию автомобильной промышленности.

В декабре прошлого года компания Tesla представила новое поколение робота Optimus. По словам разработчиков, андроид стал более ловким, а также научился обращаться с хрупкими предметами.