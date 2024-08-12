Mitsubishi снизила грузоподъемность нового L200 в угоду клиентам. В Австралии анонсирована оригинальная бесплатная опция: желающие приобрести грузовичок в топ-комплектациях смогут искусственно уменьшить допустимую полезную нагрузку! Всё дело в особенностях местных программ лизинга: для частных покупателей финансовые инструменты доступны только для пикапов грузоподъёмностью менее тонны, поэтому Mitsubishi пришлось пройти сертификацию повторно.

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Mitsubishi L200 (в Австралии — Triton) нового поколения может брать на борт от 1030 до 1110 килограммов. Однако для двух «старших» версий GLS и GSR решили пойти на хитрость: полезную нагрузку де юре снизят до менее 1000 килограммов (точный показатель не раскрыт). Гендиректор австралийского филиала Mitsubishi дал понять, что пересертификация — шаг навстречу клиентам.

Маркетологи Mitsubishi пошли на хитрость, ведь самые дешёвые версии L200 с задним приводом за 43 690 австралийских долларов (28,8 тысячи долларов США) сохранили грузоподъёмность 1070 килограммов, то есть не попадают под программу льготного лизинга. Чтобы сэкономить, частникам придётся раскошелиться на топ-комплектации с полным приводом за 59-64 тысячи австралийских долларов (39-42 тысячи долларов США).

Силовая установка австралийских Mitsubishi L200/Triton пока безальтернативна. С турбодизелем 2.4 (204 силы, 470 Нм) сочетается только 6-ступенчатый автомат, хотя на других рынках есть утилитарные варианты с 6-ступенчатой «механикой». У большинства комплектаций четырёхдверная кабина, но для базового полноприводника можно заказать «полуторную».