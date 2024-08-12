Москвичам предложили бесплатно отдать свои машины городу

Власти Москвы предложили гражданам признавать машины ненужным и отдавать. С начала 2024 года москвичи при помощи сервиса «Вывоз ненужных вещей» сдали на переработку и утилизацию 550 тонн автомобилей, мотоциклов, а также бытовой техники и мебели. При этом транспортные средства, отслужившую своё технику и мебель, а также другое вторсырьё не всегда город готов забирать бесплатно, в ряде случаев требуется доплатить.

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На сайте столичного градоначальника говорится, что сервис работает ежедневно, а если заявку оставить до 18:00, то вывезти вторсырьё «надёжные партнёры» мэрии могут в этот же день. При этом сам процесс вывоза хлама занимает не более получаса.

«Большую часть вещей вывозят бесплатно — это крупногабаритная бытовая техника, предметы из металла, легковые автомобили и мотоциклы. Вещи, изготовленные из материалов, которые не могут быть использованы вторично или требуют более сложной обработки, вывозят на платной основе. Это предметы мебели, деревянные изделия, макулатура, мелкая бытовая техника, матрасы и пианино. На странице сервиса указаны тарифы, которые не превышают среднерыночные цены. В стоимость уже входит демонтаж, погрузка и экологичная утилизация. С полным перечнем доступных к вывозу предметов можно ознакомиться на странице сервиса», — говорится на сайте мэрии Москвы.

За один раз можно вывезти неограниченное количество предметов, достаточно указать их все в заявке, после чего согласовать удобные дату и время встречи с партнёрами «Вывоза ненужных вещей». В среднем, еженедельно служба получает около 700 заявок от граждан. Более 85% сданных вещей отправляется на переработку и используется повторно.

Тем временем во Владивостоке власти не знают, что делать с брошенным лимузином . Администрация столицы Дальнего Востока не может определиться, что делать с оставленным Hummer на краснодарских номерах. Автомобиль стоит в одном из дворов города в течение трёх лет и имеет все признаки брошенного. Однако как именно перевозить его на спецстоянку, пока непонятно.